Sarıgül: Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değildir

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yanan ormanların eski haline getirilmesinin çok zor olduğunu söyleyerek, "Ciğerlerimiz yanıyor, gün birlik, beraberlik günü. Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değil" dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yanan ormanların eski haline getirilmesinin çok zor olduğunu söyleyerek, "Ciğerlerimiz yanıyor, gün birlik, beraberlik günü. Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değil" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde, 28 Temmuz'da yangın çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılarak yaklaşık 1500 hektar alanın zarar gördüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Sarıgül, daha sonra genel başkan yardımcıları ve partililerle Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaret etti. Burada OGC Başkanı İsrafil Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Sarıgül, daha sonra Gökhan Erkmen Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ülke genelinde orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri gezdiğini belirten Sarıgül, "Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Doğada yaşayan bütün canlılar ne yazık ki büyük tehlikeyle karşı karşıya ama biz Türk milleti olarak büyük bir milletiz. İnşallah bu yaraları tekrar el birliğiyle saracağız" dedi.'GÜN, BİRLİK BERABERLİK GÜNÜ'

Yanan ormanların tekrar eski haline getirilmesinin zor olduğunu ifade eden Sarıgül, "Çok zor ama ona yakın hale getirebiliriz. Ciğerlerimiz yanıyor, gün birlik, beraberlik günü. Gün yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değil. Gün, 'şu anda o vardı, bu vardı' gibi eksik söyleme günü değil. Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değildir. Biz bunları şu anda not ediyoruz, yaralarımız sarıldıktan sonra bunları söyleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül