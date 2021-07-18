Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi başkanlığına Hüseyin Aktaş seçildi
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Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi başkanlığına Hüseyin Aktaş seçildi

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi başkanlığına Hüseyin Aktaş seçildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi genel kurulunda Hüseyin Aktaş başkan seçildi.

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi genel kurulunda Hüseyin Aktaş başkan seçildi.

Sarıgöl Kapalı Tuhafiye Pazarında gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar yaptı.

İki adayın yarıştığı seçimlerde Hüseyin Aktaş 255 oy alarak başkan seçildi. Rakibi, Gökhan Yener ise 186 oy aldı.

Aktaş'ın yönetim kurulu ise şöyle oluştu: "Mehmet Erdoğan, Cengiz Okumuş, Erol Yılmaz, Mehmet Karaoğlan"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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