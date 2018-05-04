Sarıgöl'e Kapalı Otopark ve Pazar Yeri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri'ni hizmete açtı.

Esnafı ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 2 katlı pazar yerinde 320 standın yer aldığını belirtti.

İlçenin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan pazar yerindeki 3 bin 213 metrekarelik alanda 210 esnafın hizmet vereceğini söyleyen Selçuk, yatırımı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.