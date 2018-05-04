Sarıgöl'e Kapalı Otopark ve Pazar Yeri
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri'ni hizmete açtı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri'ni hizmete açtı.
Esnafı ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 2 katlı pazar yerinde 320 standın yer aldığını belirtti.
İlçenin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan pazar yerindeki 3 bin 213 metrekarelik alanda 210 esnafın hizmet vereceğini söyleyen Selçuk, yatırımı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.