Sarıgöl'de "Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" sona erdi

08.08.2019 10:48

Sarıgöl İlçe Müftülüğünün ilçedeki yaz Kur'an kursları arasında düzenlediği "Kur'an Kursları Futbol Turnuvası", yapılan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Sarıgöl İlçe Müftülüğü, ilçedeki yaz Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenledi.

Tırazlar Mahallesi Halı Sahası'nda yapılan karşılaşmalar sonunda finalde, normal süresi 1-1 berabere tamamlanan maçta, Sarıgöl Hastane Kur'an Kursu Futbol Takımı'nı penaltı atışları sonucu 3-0 mağlup eden Kızılçukur Mahallesi Kur'an Kursu Futbol Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, heyecanlı maçlar yapıldığını kaydederek, turnuvaya katılanları tebrik etti.

Kızılçukur Mahallesi Kur'an Kursu Futbol Takımı'nın kupa ve madalyaları, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından verildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA