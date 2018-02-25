Sarıçam'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Sarıçam Belediyesi tarafından mahalleler arası futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı yazılı açıklamada, mahalleler arasında kaynaşma ve dostluk sağlamak amacıyla düzenledikleri mahalleler arası futbol turnuvanın bu yıl üçüncüsünün yapılacağını belirtti.

Turnuvaya müracaatların 26 Şubat-15 Mart tarihlerinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne (SİMER) yapılabileceğini aktaran Uludağ, turnuva sonunda şampiyon takıma yarım, ikinciye çeyrek ve üçüncüye krampon hediye edileceğini, ayrıca "en centilmen" seçilecek takıma da saat verileceğini kaydetti.