Sarıçam Belediyesi'nden Kalitede Üstün Performans Eğitimi
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Sarıçam Belediyesi'nden Kalitede Üstün Performans Eğitimi

Sarıçam Belediyesi'nden Kalitede Üstün Performans Eğitimi
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SARIÇAM BELEDİYESİ'NDEN KALİTEDE ÜSTÜN PERFORMANS EĞİTİMİ 21 Haziran, 2021EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından Sarıçam Belediyesi personeline "Kalitede Üstün Performans Eğitimi" verildi.

SARIÇAM BELEDİYESİ'NDEN KALİTEDE ÜSTÜN PERFORMANS EĞİTİMİ 21 Haziran, 2021

EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından Sarıçam Belediyesi personeline "Kalitede Üstün Performans Eğitimi" verildi. İki gün süren eğitim seminerinde çalışanlara kurumsal kapasitenin artırılması noktalarında yapılması gerekenler anlatıldı. Sarıçam Belediyesi ile Türkiye Kalite Derneği (KALDER) işbirliğinde düzenlenen eğitim seminerine 30 personel katıldı. Eğitmen Hüseyin Tuğrul Çelebi tarafından kurumsal kapasitenin artırılması, sürekli iyileştirme ve gelişme, sürdürülebilir bir gelecek için yapılabilecekler çalışmalar, kurum kültürü ve liderlik konularında çalışanlara eğitim verildi. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ eğitim seminerinin ardından yaptığı konuşmada, her yönüyle kurumsallaşmış bir Sarıçam Belediyesi hedeflediklerinin altını çizdi. "HEDEFİMİZ BEŞ YILDIZLI SARIÇAM" Konuşmasında Belediyeleri bünyesinde bulunan tüm birimlerde kaliteyi yakalamak adına her türlü özeni gösterdiklerine dikkati çeken Başkan Uludağ sözlerine şöyle devam etti; " Sarıçam Belediyesi olarak 5 yıldır sürdürdüğümüz EFQM Üstün Performans Modelinde aldığımız Mükemmellikte 4'üncü yıldız ödülümüz sonrasında, ekip arkadaşlarımızla birlikte bu yıl yapacağımız çalışmalarımızdaki hedefimiz 5'inci yıldızı almak. Dolayısı ile 5'inci yıldızı hedeflerken, bundan sonrası için, ilk günden bu yana hayalini kurduğum ve Sarıçam Belediyesi olarak tüm birimleri ile mükemmeliyetçilikte kurumsallaşmış, bu yıldızı hak eden bir belediyeyi hedefliyorum. "diye konuştu. Kısa adı KALDER olan Türkiye Kalite Derneği adına Sarıçam Belediyesi personeline iki gün eğitim veren Eğitmen Hüseyin Tuğrul Çelebi'de, eğitim seminerinin çok verimli geçtiğini söyledi. İş yerinde personel performansının çok önemli olduğuna dikkat çeken Çelebi, konuşmasında bu noktada Sarıçam Belediyesi'nin hizmet kalitesinde mükemmellik bakımından hedefi çok yüksek tuttuğuna ve bu başarıyı da yakaladığına vurgu yaptı.

Kaynak: Habermetre

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