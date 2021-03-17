Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi
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Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi

17.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:02

Türkiye'de bazı bölgelerde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, haritada sarı renkle gösterilen ve orta riskli kategoride bulunan Erzurum'daki züccaciye mağazasının önünde, ürünlerde indirim yapıldığı duyurulunca kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalık, saatlerce iş yerinin açılmasını bekledi. İş yeri çalışanları, kalabalığı görünce polisten yardım istedi.

Merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu. Koronavirüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI, İZDİHAM YAŞANDI

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi. Polisler, giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti. Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.

Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi

"HERKESE YETECEK KADAR ÜRÜN VAR"

İş yeri müdürü Murat Yazıcı, "İçeri ekiplerin eşliğinde 10- 20 kişi alıyoruz. Herkese yetecek kadar kampanyalı ürünler var. Koronavirüs var, evet biliyoruz ancak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi

"VİRÜS SADECE BURADA YOK"

Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabii ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu.

Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi
Haber Yorumları (15)
HAKAN: son derece normal bir görüntü ucuz/bedava olan bir şeye türk halkı ne zaman hücum etmedi ki şimdi etmesin. Virüsten 15 yılda kurtulamayız biz
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EDİP: Mağaza sahibi birde polis ten yardım istemiş.Basacan cezayı
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MİLLET KAFAYI YEMİŞ.: bugün bu dükkanın önünden geçerken kalabalğı gördüm şaşırdım. ne satılıyor diye merak ettim . tabak çanak için millet sıraya girmiş
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