Sarhoş hemşire, doğum sırasında boğazına vantilatör tüpü sıkıştırdığı kadının ölümüne sebep oldu

Belçika'da özel bir hastanede çalışan 51 yaşındaki hemşire Helga Wauters, sezaryen doğum sırasında 28 yaşındaki İngiliz kadın Xynthia Hawke'nin boğazına vantilatör borusu yerine vantilatör tüpünü sıkıştırarak önce komaya girmesine daha sonra ölmesine sebep oldu.

Belçika'nın Pau şehrinde bulunan Orthez hastanesinde çalışan 51 yaşındaki hemşire Helga Wauters, 2014 yılında sarhoş bir şekilde doğumuna girdiği 28 yaşındaki İngiliz kadın Xynthia Hawke'nin boğazına doğum sırasında yanlışlıkla tüp sıkıştırdı. Boğazına sıkışan tüp nedeniyle nefes alamadığı için kalbi duran ve beyni oksijensiz kalan Hawke, dört gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili yapılan soruşturma sonrası suçlu bulunan hemşireye mahkeme, geçen salı günü 3 yıl hapis cezası verdi.

SARHOŞTU

Olaydan iki hafta önce hastanede çalışmaya başlayan Helga, aşırı sarhoş olduğu için sezaryen doğum sırasında Hawke'nin boğazına vantilatör borusu yerine vantilatör tüpünü sıkıştırarak önce komaya girmesine daha sonra ölmesine sebep oldu.

ARKADAŞLARINI SUÇLADI

Son 10 yıldır güne votka içerek başladığı belirtilen Helga, mahkeme vantilatör cihazı bozuk oldu için Hawke'nin nefessiz kaldığını, diğer arkadaşlarının genç kadının ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek kendini savundu.

3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkemenin kendisine 3 yıl hapis cezası vermesinden sonra Helga, olaydan sorumluğu olmuş olabileceğini ama ceza evinde gitmeyi hak etmediğini söyledi.