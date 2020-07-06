Sarf etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre sarf etmek mi, sarfetmek mi? Sarf etmek ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "sarf etmek". Peki, sarfetmek nasıl yazılır? TDK'ya göre sarf etmek mi, sarfetmek mi yazılır?

Sarf etmek kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, sarf etmek TDK'ya göre nasıl yazılır? Sarfetmek nasıl yazılır? Sarfetmek mi, sarfetmek mi? TDK'ya göre sarf etmek kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE SARF ETMEK NASIL YAZILIR? Sarfetmek: Yanlış Sarf etmek: Doğru SARF ETMEK İLE ÖRNEK CÜMLELER Sarf etmek: 1. tüketmek, harcamak: "Kocalar sabahtan akşama çalışıyor fakat kendilerine beş para sarf edemiyorlar." - Halide Edip Adıvar 2. kullanmak: Ağır sözler sarf etti.