Sarelle kimin, sahibi kim? Sarelle markası hangi şirkete ait? Sarelle çikolata markası sahibi kim?

Sarelle kimin, sahibi kim merak edildi. Sarelle çikolata markası hangi şirkete ve firmaya aittir? Sarelle markası sahibi kim? Sarelle kime ait? Sarelle ile ilgili bilgilere kısaca haberimizden bakabilirsiniz. Sarelle ve Tadelle aynı şirkete mi ait?

Sarelle markası sahibi kimdir? Sarelle hangi şirkete ait bir markadır? Sarelle çikolatalarının kaç farklı çeşidi vardır? Tadelle ve Sarelle aynı marka mı? Tadelle ve Sarelle aynı kişiye mi ait?

SARELLE SAHİBİ KİM?

Sarelle, Sunset şirketi çatısı altında bulunan bir markadır. Sarelle yerli bir markadır. Sarelle ile birlikte Tadelle ve Gol markaları da aynı şirkete aittir. Toksöz Grup bünyesinde bulunan Sanset Sarelle'nin sahibidir.

Toksöz Grup bünyesindeki Sanset, TMSF'den Eylül 2007 tarihinde Tadelle, Sarelle, Gol ve Sagra markalarını alarak gıda sektörüne adım attı. Sanset'in odaklandığı markalar Tadelle, Sarelle, Gol ve Pernigotti'dir. Sarelle bilinçli, araştırmacı ve kalite tutkusu olan özenli annelerin sürme çikolata markası olarak konumlandırılırken, Tadelle günün her anında tüketilebilecek bol fındık ve yoğun çikolatalı bir üründür.

GÜNCELLEME

Son dakika haberine göre OYAK, Tadelle ve Sarelle'yi bünyesine katacak. Detaylar aşağıdaki gibidir.

OYAK, SARELLE VE TADELLE'Yİ SATIN ALIYOR

OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay geldi.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK'ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

KARADENİZ'DE CİDDİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yapan OYAK, inovasyonu odağına koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyor. Katma değeri yüksek ürünlerle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı ve böylece Karadeniz boyunca fındık üreticilerine de önemli bir katkı sağlamayı planlayan OYAK, pazar payı ve ihracattaki artış ile birlikte de başta Ordu ili olmak üzere Karadeniz bölgesine istihdam konusunda ciddi imkanlar sunmayı hedefliyor.