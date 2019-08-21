Sardunya Adası'ndan 40 kilo plaj kumu "çalan" Fransız turistler 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya

21.08.2019 12:15

İtalya'da Sardunya Adası'ndan ayrılmaya hazırlanırken otomobillerinde 40 kilo plaj kumu ile yakalanan Fransız çift 6 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Kamu malı sayılan beyaz kumun adadan çıkarılması yasalara göre suç teşkil ediyor.

Bölgede bulunan turistlere sistematik olarak kontrol uygulayan gümrük yetkilileri her yıl yurt dışına çıkarılmak istenen yüzlerce kilo beyaz plaj kumuna el koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle