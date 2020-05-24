Sarayköy'ün Milli Mücadele'ye katılışının 101. yılı
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Sarayköy'ün Milli Mücadele'ye katılışının 101. yılı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin Milli Mücadele'ye katılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Sarayköy'ün Milli Mücadele'ye katılışının 101. yılı
24.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:12

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin Milli Mücadele'ye katılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Sarayköy Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 yıl önce şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş'un babası 77 yaşındaki Osman Kuş da Ramazan Bayramı'nın ilk günü protokolle şehitlikleri ziyaret edenler arasında yer aldı.

Şehit babası Osman Kuş, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Osman Kuş, vatan uğruna canını verenlerin gönüllerde her zaman yaşadığını belirterek, "24 yıl önce vatan uğruna ben de canımdan bir parçayı toprağa verdim. Vatansız bir millet asla olmaz. Evladımdan Allah razı olsun." diye konuştu.

MÜCADELENİN TARİHÇESİ

15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal ederek Aydın, Nazilli ve Sarayköy'e doğru ilerlemeleri karşısında Sarayköy Heyet-i Milliyesi zaman kaybetmeden harekete geçti. Müftü Ahmet Şükrü Yavuzyılmaz, Sarayköy ve civarında eli silah tutabilen herkesi topladı. Bu girişim sayesinde toplanan gönüllü kuvvet, Menderes Köprüsünü ve havalisini koruyarak, düşmanın ilerlemesini ve Denizli'ye girmesini engelledi. Bu günün anısı ve Sarayköylü vatanseverlerin gösterdiği kahramanlık nedeniyle bir efe heykeli yaptırılarak her yıl 24 Mayıs günü "Sarayköy'ün Milli Mücadeleye Katılım Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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