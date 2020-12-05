Sarayköy'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Sarayköy'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

05.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:53
Sarayköy'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sarayköy Belediyesi nöbetçi ekipleri ve Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 65 yaş üstü ve acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamak için sahaya indi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sarayköy Belediyesi nöbetçi ekipleri ve Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 65 yaş üstü ve acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamak için sahaya indi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 5 ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bugün başladı. Sarayköy Belediyesi ekipleri ve Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması, acil ve temel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için sokaklara indi. Sabah erken saatlerde göreve başlayan belediye ekipleri, talepleri not ederek vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya başladı. Ekiplerle birlikte çalışmaları sürdüren Belediye Başkanı Özbaş, "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ilçemizde herhangi bir sorun yaşanmaması, acil ve temel ihtiyaçların süratle karşılanması için Sarayköy Belediyesi olarak kıymetli hemşehrilerimizin bugün ve yarın hizmetinde, emrindeyiz" dedi. - DENİZLİ

Sarayköy'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Sarayköy'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Sarayköy'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Sarayköy'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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