Saraykent'te 12 bin fidan toprakla buluşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saraykent'te 12 bin fidan toprakla buluşacak

AA / İsmet Öçal - Haberler | Güncel
Saraykent'te 12 bin fidan toprakla buluşacak

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kasım ayında 12 bin fidan dikilecek.

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kasım ayında 12 bin fidan dikilecek.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ağaçlandırma sahaların gezerek, Orman İşletme Şefi Ali Durmaz'dan bilgi aldı.

Kaymakam Açıkgöz, gazetecilere, Sultan Hanı Termal Otel çevresindeki saha başta olmak üzere talep edilen her yerde, kasım ayı boyunca ağaçlandırma çalışması yapılacağını söyledi.

Dikilecek fidanların sedir ve karaçamdan oluştuğunu, bazı alanlara da boylu mavi ladin dikileceğini ifade eden Açıkgöz, "Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde, 12 bin rakamını artırma imkanımız da bulunuyor." dedi.

AA / İsmet Öçal - Son Dakika Haberleri
Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

 Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

 Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title