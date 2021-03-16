Saraycık Köyü'nde ağaç dikim etkinliği
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Saraycık Köyü'nde ağaç dikim etkinliği

16.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:04
Saraycık Köyü'nde ağaç dikim etkinliği

Doğa ve yeşilin önemine dikkat çekmek için merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Doğa ve yeşilin önemine dikkat çekmek için merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu'nun da katıldığı etkinlikle Saraycık Köyü'nün yeşillendirilmesi ve doğanın korunması amaçlanıyor. Köylülerin de desteklediği etkinlikle alakalı bilgi veren Saraycık Köyü Muhtarı Yılmaz Türk, köyde yapılan etkinliğin doğanın korunması ve ırmak bucağı köylerinde yeşil alanın fazlalaşması adına yapıldığını söyledi.

800 çam, çınar ve akasya ağacının dikildiği köyde etkinliğe katılan Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ise, "Daha yeşil alanlar için çam, çınar ve akasyaları toprakla buluşturduk. Geleceğe nefes olmak adına yapılan her çalışmayı destekliyoruz "dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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