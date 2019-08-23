Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu
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Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu

Bosna Hersek'te yapılan 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" adlı Türk filminin yönetmeni Emin Alper, alanında en iyisi seçilerek Kalbi Ödülü'nü kazandı.

23.08.2019 12:15
Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu

Bosna Hersek'te yapılan 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" adlı Türk filminin yönetmeni Emin Alper, alanında en iyisi seçilerek Kalbi Ödülü'nü kazandı. Emin Alper "Kız Kardeşler" filmi ile annelerinin ölümünden sonra babaları tarafından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin yaşadıklarını ele alıyor. Emin Alper'in "Kız Kardeşler" filmi Türkiye'de 13 Eylül'de gösterme girecek.


Festivalde 270 film yarıştı


Dünyanın dört bir tarafından gelen oyuncu, yönetmen ve yapımcılar "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri kapsamında tarihi Ulusal Tiyatro Binası'nda bir araya geldi. 16 Ağustos'ta başlayan festivalde 270 film yarıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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