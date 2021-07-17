Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesine Türk bayrağının yansıtılması tartışmalara yol açtı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılması, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic'in izninin olup olmadığı konusunda tartışmalara neden oldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılması, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic'in izninin olup olmadığı konusunda tartışmalara neden oldu.

Vijecnica Kütüphanesine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı hain darbe girişiminin her yıl dönümünde olduğu gibi bu yıl da Türk bayrağı yansıtıldı.

Yerel medyadaki haberlerde, nisanda Saraybosna Belediye Başkanlığına getirilen Karic'in, aynı zamanda belediye binası olarak da kullanılan Vijecnica Kütüphanesine Türk bayrağının yansıtılmasına izin vermediği iddia edilirken Karic'in aslında böyle bir yetkiye sahip olmadığı da çıkan haberler arasında yer aldı.

"Doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum"

Saraybosna Kamu Kurumu (JP Saraybosna) Müdürü Ensar Eminovic, söz konusu haberler üzerine AA muhabirine açıklamada bulundu.

Eminovic, Türk bayrağının; kütüphaneye, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin talebi üzerine, başında bulunduğu kamu kuruluşunca yansıtıldığını ifade etti.

Her şeyin yasal çerçeveye uygun yapıldığının altını çizen Eminovic, Vijecnica Kütüphanesinin JP Saraybosna'nın yetki alanında olduğunu ve kütüphaneyi ilgilendiren kararların, söz konusu kurum tarafından alındığını söyledi.

JP Saraybosna'nın bir fiyat listesi olduğunu ve Saraybosna Büyükelçiliğine Türk bayrağının Vijecnica Kütüphanesi'ne yansıtılması karşılığında bir fiyat teklifinde bulunduklarını aktaran Eminovic, "Onlar, bu teklifimizi kabul etti ve anlaşma imzaladık. Belediye Başkanı Benjamina Karic'ten onay almadık. Böyle bir zorunluluğumuz yok." diye konuştu.

Eminovic, JP Saraybosna'nın her teklifi kabul etmediğini vurgulayarak "Eğer sigara veya alkol reklamı gibi uygunsuz bir şey söz konusu olsaydı kabul etmezdik. Ancak dost ülke Türkiye'nin bayrağının sorun yaratacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum ve bunun doğurabileceği sonuçların sorumluluğunu da üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Belediye Başkanlığı Ofisinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac