SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki göçmenler termal su kaynağında yıkanarak ısınmaya çalışıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yakınlarındaki kampta kalan göçmenler, her gün Ilidza semtinde bulunan termal su kaynağına gelerek yıkanıyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Saraybosna'daki göçmenler, kaldıkları kampta su sıcaklığının oldukça soğuk olduğunu, kaplıca kaynağına gelerek bir nebze olsun ısındıklarını söylüyor. Ilidza'daki termal su kaynağı her gün düzenli olarak gelen göçmenleri ağırlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic