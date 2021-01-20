SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki göçmenler termal su kaynağında yıkanarak ısınmaya çalışıyor
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki göçmenler termal su kaynağında yıkanarak ısınmaya çalışıyor

20.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:40

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yakınlarındaki kampta kalan göçmenler, her gün Ilidza semtinde bulunan termal su kaynağına gelerek yıkanıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yakınlarındaki kampta kalan göçmenler, her gün Ilidza semtinde bulunan termal su kaynağına gelerek yıkanıyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Saraybosna'daki göçmenler, kaldıkları kampta su sıcaklığının oldukça soğuk olduğunu, kaplıca kaynağına gelerek bir nebze olsun ısındıklarını söylüyor. Ilidza'daki termal su kaynağı her gün düzenli olarak gelen göçmenleri ağırlıyor.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki göçmenler termal su kaynağında yıkanarak ısınmaya çalışıyor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki göçmenler termal su kaynağında yıkanarak ısınmaya çalışıyor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki göçmenler termal su kaynağında yıkanarak ısınmaya çalışıyor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'teki göçmenler termal su kaynağında yıkanarak ısınmaya çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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