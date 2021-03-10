SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

10.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:44

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic

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