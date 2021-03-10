SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
10.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:44
Balkan ülkesi Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.
Balkan ülkesi Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic