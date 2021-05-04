SARAYBOSNA - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'te
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, AB'nin bağışladığı 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim etti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, AB'nin bağışladığı 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic