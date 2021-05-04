SARAYBOSNA - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'te
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SARAYBOSNA - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'te

Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, AB'nin bağışladığı 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, AB'nin bağışladığı 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim etti.

SARAYBOSNA - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'te

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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