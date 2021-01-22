Saray'daki Dolutaş göleti mesire alanı modern görünüme kavuşturulacak
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Saray'daki Dolutaş göleti mesire alanı modern görünüme kavuşturulacak

22.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:21
Saray'daki Dolutaş göleti mesire alanı modern görünüme kavuşturulacak

Van'ın Saray Belediyesi, Dolutaş göletinin bulunduğu alanda mesire alanı oluşturulması için çalışma başlattı.

Van'ın Saray Belediyesi, Dolutaş göletinin bulunduğu alanda mesire alanı oluşturulması için çalışma başlattı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman'ın alanda yaptığı incelemenin ardından göletin hem sulamada etkin kullanılması hem de gölettin kıyısında vatandaşların yararlanacağı mesire alanı oluşturmak amacıyla çalışma başlatıldı.

10 dönümde oluşturulacak parkta çocuk oyun, spor, etkinlik ve oturma, balık tutma, at gezinti, ateşli ve ateşsiz piknik alanları, çeşmeler, kır kahvesi, mescit, yürüyüş yolları, futbol sahası, otopark ve göl iskelesi yer alacak.

Saray Belediyesince hazırlanan proje kapsamında mart ayında parkın çalışmalarına başlanacak.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, göletin kıyısına yapılacak çok amaçlı parkın ilçenin tanıtımı ve sosyal aktivite imkanlarının arttırılması yönünde büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İlçede özellikle vatandaşların aileleri ve çocuklarıyla zaman geçirecekleri, piknik yapabilecekleri bir mekanın olmamasının eksikliğini yaşadıklarını anlatan Ataman, şöyle konuştu:

"Bu eksikliğin giderilmesi için çalışma başlattık. Projemizi bu yıl tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Göletin tarım arazilerinde sulamada etkin kullanılması konusunda yaşanan problemlerin bertaraf edilmesi için de parkın büyük bir katkısı olacak. Bölgede ciddi bir ağaçlandırma yapılması da planlanıyor. İlçe sakinlerimizin sosyal aktivite imkanlarının arttırılması yönünde gereken tüm çalışmaları hassasiyetle takip ediyoruz. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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