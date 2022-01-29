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Saray Belediyesi sokak hayvanları için kulübe yaptı

AA, Cemal Çavdar - Güncel
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Saray Belediyesi sokak hayvanları için kulübe yaptı

Saray Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için kulübeler yaptı.

Saray Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için kulübeler yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, can dostları soğuktan korumak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan kulübeler barınağa yerleştirildi.

Açıklamada, "Soğuk kış aylarında mama ve su ihtiyacı olan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Bir kap su ve bir kap mamayı kapımızın önünden eksik etmiyoruz. Hemşehrilerimizi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

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