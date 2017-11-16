Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsünün Ölümünde Cinayet Şüphesi

Adana'da, şarampole devrilen otomobilden çıkarılmasının ardından hastanede hayatını kaybeden ve yanağında mermi girişi olduğu belirlenen sürücünün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda, 13 Kasım'da yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen 34 PN 1059 plakalı otomobilin sürücüsü Savaş Topal'ın (38) yüzünde mermi girişi tespit edilmesinin ardından, cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlıdan, tabancayı kullandığı ileri sürülen M.E. (44) tutuklanırken, kardeşi U.E. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cinayetle ilgili serbest bırakılan diğer şüpheli S.T. (23) ise olaydan önce karıştığı araç gasbı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda, 13 Kasım'da yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen 34 PN 1059 plakalı otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Savaş Topal'ın yüzünde mermi girişi tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlatmış, olay yerinde gözaltına alınan S.T'nin (23) de ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen M.E. (44) ile kardeşi U.E. (33) yakalanmıştı.



M.E'nin, otomobil seyir halindeyken Topal'dan alacağını istediği, bunun üzerine çıkan tartışma sonucu sürücüye ateş ettiği ve bu sırada aracın şarampole devrildiği iddia edilmişti.