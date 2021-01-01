Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi (2)
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi (2)

01.01.2021 00:22 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:25
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi (2)

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR, DNA ÖRNEĞİ ALINDIAntalya'nın Finike ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobilde çıkan yangında yaşamını yitiren sürücünün Süleyman Sarı (30) olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR, DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Antalya'nın Finike ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobilde çıkan yangında yaşamını yitiren sürücünün Süleyman Sarı (30) olduğunun tahmin edildiği öğrenildi. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde sera işçiliği yapan Süleyman Sarı'nın 07 PY 813 plakalı otomobiliyle Elmalı Düdenköy Mahallesi'ne giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Süleyman Sarı'nın otomobilde yalnız olduğu kaydedildi.

YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Otomobilde bulunan ve Süleyman Sarı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış beden ön inceleme için Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Antalya Adli Tıp morguna sevk edilen ceset üzerinde DNA testi için yakınlarından örnek alındığı ifade edildi.


Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi (2)
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat SÖĞÜT

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