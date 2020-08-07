Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü

MERSİN'in Anamur ilçesi D-400 karayolunda, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Abdulbaki Tekin ile 7 çocuğu yaralandı, eşi Türkan Tekin yaşamını yitirdi.

07.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:45

MERSİN'in Anamur ilçesi D-400 karayolunda, kontrolden  çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Abdulbaki Tekin ile 7 çocuğu yaralandı, eşi Türkan Tekin yaşamını yitirdi.Kaza, akşam saatlerinde Anamur ilçesi D-400 karayolu Şayvana mevkisinde meydana geldi.  Antalya'dan Mersin istikametine giden Abdulbaki Tekin yönetimindeki 34 ZB 7284 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Tekin ile araçtaki 7 çocuğu B.T. (20), M.T. (19), B.T. (17), H.T (12), R.T. (9), A.T. (7) ve A.T (1) yaralanırken, eşi Türkan Tekin ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, talihsiz kadının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Kültür Sanat
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu
Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi
Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi 'ortadan kayboldu' iddialarına karşılık belge yayınlayacak
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi "ortadan kayboldu" iddialarına karşılık belge yayınlayacak
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Salih Zeki Çolak Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Seda Sayan Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 21:45:20. #1.14#
title