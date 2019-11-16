Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

16.11.2019 00:50 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:58
Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

'nun ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mengen'den beldesi istikametine giden Özkan Saraçlı (20) idaresindeki 32 YT 188 plakalı hafif ticari araç, Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saraçlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan Saraçlı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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