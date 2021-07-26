Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 Rus yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus, yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus, yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkisinde meydana geldi. Sapadere Kanyonu'nda adının Olga olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı 07 E 2513 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün yanı sıra aynı araçtaki Rusya vatandaşı 3 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu