Saraçoğlu Caddesi'nde atık bırakma saatleri hatırlatıldı

Yaya ve taşıt trafiğinin yoğunluğu nedeniyle çevre kirliliğine meydan verilmemesi için atık bırakma ve toplama saati uygulamasının sürdüğü Saraçoğlu Caddesi'nde Ödemiş Belediyesi ve Biosun Ödemiş firması işbirliğiyle vatandaşlar bir kez daha bilgilendirildi.

09.00-09.30, 13.30-14.00, 17.30-18.00, 21.30-22.00 ve 00.30-01.00 olarak devam eden atık bırakma saatleriyle ilgili çıkartmalar yenilenirken Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Biosun Ödemiş firması ekiplerince esnaflara ve vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Atıklarını belirlenen saatler dışında çıkarıp çevre kirliliğine yol açanlara cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Kentin en yoğun caddelerinden biri olan Saraçoğlu Caddesi'ndeki atıklar, günün 5 farklı saatinde toplanmaya devam ediyor.

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