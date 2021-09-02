SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi
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SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi

SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Yayladere ilçesindeki yangında ekiplere destek verdi.

Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Yayladere ilçesindeki yangında ekiplere destek verdi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 29 Ağustos tarihinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Orman İşletme İl Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekiplerin yanı sıra, Antalya Manavgat'taki yangına desteğe giden Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği gönüllüleri, bu kez de ilçedeki yangına desteğe gitti. 7 Gönüllü ile birlikte desteğe giden ekipler, kürek yardımıyla ormanlık alan içindeki yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti.

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Başkanı Ramazan Küçükhazar, bir daha benzer olayların yaşanmamasını temenni ederek, gönüllüleriyle birlikte her zaman hazır olduklarını söyledi. - BİNGÖL

SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi
SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi
SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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