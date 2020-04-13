Sar Başa filmi oyuncuları kim? Sar Başa filmi konusu ve fragmanı Sar Başa filmi, 23 Ağustos 2019 yılında gösterime giren komedi türünde filmdir. Başrolde Alper Rende'nin yer aldığı filmin yönetmenliğini ise Berk Alan yürütüyor. Senaryosunu Hasan Karakuş ile Atasay Koç kaleme aldı. Sar Başa filmi fragmanı haberimizde.

Sar Başa filmi fragmanı ile komedi severleri etkilemişti. Genç oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Sar Başa, üniversite sınavına girmeye hazırlanan bir gencin son anda başına gelen talihsizliğin ardından her şeyi normale döndürmek için harcanan çabayı ekrana getiriyor. İşte, Sar Başa filmi detayları...

Sar Başa filmi full izle...

SAR BAŞA FİLMİ KONUSU

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal'ın başına tam da sınavdan önce beklenmedik bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal'ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal'ın hafızanı geri getirmeye çalışır.

OYUNCU KADROSU

Bir tür gençlik filmi olan Sar Başa oyuncuları arasında; Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Amir Zakaria, Naz Frambuaz ve Bilge Su Işık yer alıyor.