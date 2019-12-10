Şaphane'de Muhtarlar Toplantısı

10.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:57

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilçe ve köy muhtarlarının katıldığı muhtarlar toplantısı ilçeye bağlı Kızılkoltuk köyünde gerçekleştirildi.



Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Rasim Daşhan, İl Genel Meclis üyelerimiz ve köy muhtarlarımızın katılımıyla ilçemize bağlı Kızıl koltuk muhtarımızın ev sahipliğinde muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Şaphane ve köylerimiz sorunlarını istişare ettiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun. Kış şartlarında köylerimizde alınacak tedbirler ve kar yağışı olduğunda alınması gereken önlemleri konuştuk" dedi.



Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, köylerin sorunları olduğunda, belediye olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA