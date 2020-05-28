Şaphane'de iki gölete sazan yavrusu bırakıldı
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Şaphane'de iki gölete sazan yavrusu bırakıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki göletlere 10 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Şaphane'de iki gölete sazan yavrusu bırakıldı
28.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:41

Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki göletlere 10 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafınan ilçeye bağlı Karamanca köyü ve Gaipler köyünde bulunan göletlere toplam 10 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldığı açıklandı.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Göletlere bırakılan balıkların katkı verebilmesi için balıkçıların 40 santimetreden küçük balıkları avlamaması ve en az bir kez üremesine imkan vermesi gerekir. Su ürünlerimizin gelecek nesillere miras olarak bırakılması gereklidir. Bu nedenle balık avcılarının, balıkların boylarına, av zamanlarına ve avlanma yasaklarına mutlaka riayet etmelerini istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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