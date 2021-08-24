Sapancalı Çocuklar Yaz Okulunda Çok Mutlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sapanca Kaymakamlığı, Sapanca Belediyesi, Sapanca Halk Eğitim Müdürlüğü 05-18 yaş gurubundaki çocuk ve gençler için hazırlanan yaz okullarında katılanlar çok mutlu.

Çocukları eğlendiren, motivasyon ve sosyalleşmelerine olanak sağlayan aktiviteler yapıldığını ifade eden eğitimciler "Çocuklar sabah çok enerjik ve mutlu geliyorlar. Bir an önce etkinlik ve eğitimlere başlamak istiyorlar. Enerjik olmaları ve hareket etmeleri bizim için çok önemli. Çocuklardan da velilerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz" ifadelerine yer verdiler. Yaz okulunda çok mutlu ve eğlendiklerini dile getiren öğrenciler.

Başkan Amcaya teşekkür

Koşturmak, hareket etmek ve sosyalleşmeye ihtiyaç duyduklarını bu sebeple iyi ki yaz okuluna geldiklerini dile getiren Yüsra Gümüşel "Sapanca Belediye Başkan Amcama çok teşekkür ediyorum. Yaz okulu vesilesiyle İngilizce kursuna katıldım. Burada çok güzel arkadaşlarım oldu ve okulumuz çok güzel hem içerde hem bahçede ders yapma imkânı buluyoruz. Pandemi döneminde en çok arkadaşlarımla bir arada sosyal aktivitelerimizi özlemiştik Öğretmenimiz Meral Yavuz'un önderliğinde tedbirlerimizi alıyoruz ve arkadaşlarımızla hem eğleniyor hem öğreniyoruz" dedi.

Çocuklarımız mutluysa biz onlardan daha mutluyuz

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Yaz okulumuz ile eğlenceli aktiviteleri bir araya getirerek son süreçle birlikte üzerlerinde oluşan stresi atmalarına katkı sağlamış olduğumuza inanıyorum. Yaz okulumuza katılan çocuklarımız mutluysa inanın biz onlardan daha mutluyuz. Amacımız gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı artırmak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak; sportif ve kültürel eğitimlerine katkı sunmak. Çocukların sosyalleşmesi için katılım sağlayan çocuklarını eğitimlere getiren velilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımız buralarda çok güzel dostluklar ediniyorlar bu tür geri dönüşümler bizleri ayrıca mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler