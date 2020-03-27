Sapanca'da Sokaklar Dezenfekte Ediliyor Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları ilaçlama yöntemiyle dezenfekte ediyor.

Dezenfekte faaliyetlerine devam ediyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında belediyemizce daha geniş ve daha kapsamlı bölgelere nüfus etmesi amacı ile caddelerimizi ve sokaklarımızı dezenfekte faaliyetlerine devam ediyoruz, etki gücümüzü artırarak çalışmalarımızı daha kısa sürede ve etkili şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarına dezenfekte çalışmaları belediyemiz ekipleri ve ekipmanları tarafından devam edecektir" dedi.

Evde kalın, sağlıkla kalın

Konuşmasına devam eden Başkan Özen, "Dezenfekte etmedik yer bırakmayacağız. Zabıta ekiplerimiz de gün boyu denetimlerini yapıyorlar. Belediye olarak 24 saat teyakkuzdayız. Bizler vatandaşımız için çalışıyor onlar için sokaklardayız. Vatandaşlarımızdan ricam bu çalışmaların değer kazanabilmesi için evde kalmaları. Lütfen uyarılara kulak verelim. Kurallara uyalım. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu günleri geride bırakacağız. Güzel günlere kısa süre içinde dönmemiz için sizlerin sabırlı bizlerin ise çalışması gerekiyor. Sizin sağlığınız için biz çalışıyoruz. Sizde evde kalın, sağlıkla kalın."

Kaynak: Bültenler