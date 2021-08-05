Sapanca'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
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Sapanca'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Sapanca'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde evde sahte içki üreten 2 kişi gözaltına alındı, burada ele geçen etil alkol ve sahte içkilere el konuldu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde evde sahte içki üreten 2 kişi gözaltına alındı, burada ele geçen etil alkol ve sahte içkilere el konuldu.

Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde sahte içki üretildiğini belirleyerek baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 85 litre etil alkol, 1,5 litrelik pet şişelerde 35 adet sahte rakı, yarım litrelik şişelerde 14 adet sahte votka, anason ve bira mayası ele geçirildi. Polis, İ.N. ve M.S.'yi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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