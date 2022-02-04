Sapanca'da sahte altın satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Sapanca'da sahte altın satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı

AA, Murat Arapoğlu - Güncel
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Sapanca'da sahte altın satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi Kemer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelecek şüphelinin sahte altın bileklik satacağı bilgisini aldı.

İş yerine gelen ekipler, A.B'nin hasır görünümlü 2 sahte altın bilekliği kuyumcuya satmaya çalıştığını gördü.

Kontrolde A.B'nin satmaya çalıştığı bilekliğin altın suyuna batırılmış gümüş olduğunun anlaşılması üzerine ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı A.B. Sapanca Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Araştırmada, şüphelinin yaklaşık 1 ay önce Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki başka bir kuyumcuya da aynı yöntemle sahte altın sattığı belirlendi.

Gözaltındaki A.B'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

AA / Murat Arapoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sakarya, Sapanca, Güncel, Haber

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