Sapanca'da Larva İlaçlamasına Başlandı
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Sapanca'da Larva İlaçlamasına Başlandı

Sapanca Belediyesi, bahar ayının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla larva ilaçlama çalışmasına başladı.

10.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:22
Sapanca'da Larva İlaçlamasına Başlandı

Belediye ekipleri her yıl olduğu gibi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi için ilaçlamalarını titizlikle sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, larvalarla mücadele kapsamında tüm cadde ve sokaklarda haşerelerin üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlarla yürütülen çalışmalar, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek, karasinek, larva mücadelesi çalışması yapan ekipler, dezenfekte işlemini de ihmal etmiyor.

Yumurta aşamasında iken yok ediliyor

Sinek ve haşerelerin larva döneminde tamamen yok edilmesi amacıyla çalışma başlatan Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin; "Kanalizasyon, atık su giderleri, köprü altları, lağım gibi kapalı kanalları yoğun olarak ilaçlayarak buralarda üreyen sinek, sivrisinek ve böcek yumurtaları, daha yumurta aşamasında iken yok ediliyor" diye belirtti. Sapancalı vatandaşların ve ilçeye gelen ziyaretçilerin yaz aylarında rahat etmeleri için ekiplerin çalışmalarına program dâhilinde ilçe genelinde devam ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: Bültenler

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