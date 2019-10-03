Sapanca'da kış dönemi kursları başlıyor

03.10.2019 11:35

Yaz dönemi boyunca kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Sapanca'da 2019-2020 kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı.



Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde sapanca Halk eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşecek kış dönemi kurslarında; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, seramik, resim, İngilizce, İngilizce A-2, İngilizce B1, Dikiş, cam altı boyama, çini ve ahşap boyama kategorilerine eğitimler verilecek.



Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden kayıt yapılacak olan kurslar Ekim ayının 2'nci haftasında başlayacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar ise Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden kayıt yaptırabilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA