Sapanca Belediyesi'nden Dezenfekte Çalışması Sapanca'da cami ve okullarda genel dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı bildirildi.

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından camilerde ve okullarda bakterilere karşı dezenfekte çalışması yapımı devam ediyor.

Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı ibadethane ve okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Sapanca Belediyesi, ortak kullanım alanlarını hijyenik hale getirmeye çalışıyor. Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin; "İlçe genelinde bulunan camilerin temizlik ve dezenfektasyon işlemini tamamladık. Bundan sonraki çalışmamız eğitim kurumlarının dezenfektasyonu ile devam ediyor. İlçemizde bulunan okullarımızın hijyen çalışmaları belirlenen program dahilinde sahadaki ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği okullarımıza ve ibadethanelerimize yönelik elimizden her türlü gelen desteğimiz kesintisiz şekilde sürecek. İlaçlama işlemlerinde de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış dezenfektanlar kullanılıyor. Çalışmalara yıl boyunca periyodik olarak devam edilecek" diye belirtti.

Şirin, ortak kullanım alanlarında, yıl boyunca belirli dönemlerde uygulanan; bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Bültenler