Sapanca Belediyesi'nden Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Sapanca Belediyesi Çocuk Hakları Günü münasebetiyle 27 Kasım Salı günü ilçe çocukları için etkinlik düzenliyor.

Sapanca Belediyesi, Sapanca İlköğretim Okulu ve Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri'nin katkılarıyla hazırlanan program, "Her Çocuğun Yaşam Hakkı Vardır" maddesini ele alarak hazırladı ve etkinlikte çocukların; sağlık, eğitim, kültür, sosyal haklarının içerdiği gösterilerle farkındalık oluşturmak olduğu bilgisi verildi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Çocukları mutlaka dinleyin onların söyleyecekleri önemlidir. Başarı, çocuklara verilen değerle artar. Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle tamamen çocuklarımızın emekleriyle hazırlanan bu programa tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Bayar, böyle bir programa ev sahipliği yapmış oldukları mutluluğu dile getirerek, "Biz Sakarya'nın ve Sapanca'nın ilk çocuk meclisi olma özelliği bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Dünya Çocuk Hakları Günü programını gerçekleştirmemizde emeği geçen arkadaşlarımıza, Sapanca İlköğretim Okulu'na ve bizlerde büyük emeği, katkısı olan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

27 Kasım Salı günü saat 11.00'da Sapanca Turizm Fakültesi salonunda gerçekleşecek olan programda çocuklara eğlenceli vakit geçirecekleri gösterilerin ve çocuklara yönelik ikramların yapılacağı bilgisi verildi. - SAKARYA