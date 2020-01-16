Sapanca Belediyesi'nden Bir Hizmet Daha "Okul Hizmet Ofisi"

16.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:37

En hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız

"Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların rahat etmesi derslerine rahat rahat çalışması bizim için önemli" şeklinde konuşan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, sözlerine şöyle devam etti: "Telefon yoluyla şahsen ya da belediyemizin internet sitesi aracılığı ile ulaşan okullarımızın talep ve dilekçelerini ofisimizde bulunan görevli personelimiz kayıt altına alacak ve ilgili müdürlüklere aktararak planlama yapılacak ve böylece okullarımızın taleplerini daha koordineli bir şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Okullarda kırılmış korkuluk, kapı kolları, sıralar, pencere, musluk, bahçe duvarı vb. tamir gerektiren hususlar küçük ama okul müdürlerini yoran, öğrencileri sıkıntıya sokan ve ailelerin memnuniyetsizliklerine sebep olan sorunlardır. Okullardaki bu gibi arızaları hizmet ofisimize bildiren, malzemesini temin eden okullarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız. Bu sayede okullarımız sadece malzeme parası vererek sorunlarını çözmüş olacaklar" dedi.

Okul idarecilerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek

Hayata geçirilen projenin eğitim camiası açısında oldukça önemli olduğuna değinen Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede "Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e düşünüp hayata geçirmiş olduğu bu proje için teşekkür ediyorum. Eğitime verdiği önemi kuşkusuz ki hepimiz biliyoruz. Okul idarecilerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek, memnun edecek bu projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bazen okullardaki basit ama işlevsel olarak önemli aksaklıkların bu vesile ile uzman ellerle kısa sürede çözüme kavuşacak olması bizleri memnun etti" dedi.

Okul Hizmet Ofisi personeli ile irtibata geçmek isteyen okul idarecilerinin şahsen ya da 0 850 224 54 54/ 19 nolu telefonla ve www.sapanca.bel.tr adresinden ulaşılacağı bilgisi verildi.

Kaynak: Bültenler