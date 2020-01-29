Sapanca Belediyesi ile Gagauz Özerk Yeri Kazayak Belediyesi kardeş şehir oldu

29.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:18

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Kazayak Belediyesi ile Sapanca Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İki belediye arasında başta kültür ve sosyal alanlarda iş birliği olmak üzere çeşitli konularda işbirliğini kapsayan protokol, Sapanca Belediyesi hizmet binasında imzalandı.

Protokole Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile Kazayak Belediye Başkanı Anatoly Uzun imza attı.

"Biz birbirimizi anlıyor ve birbirimizi yakından tanıyoruz" diyen Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah törende yaptığı konuşmada, "Türk milleti her zaman misafirperver ve geçmişine, kültürüne sahip çıkan bir millet olmuştur. Birbirimizi anlıyor ve birbirimizi yakından tanıyoruz. Dil dil ve kan kardeşleriyiz. Türk Dünyası güçlü olsun çünkü Türk Dünyası güçlü olursa Gagauz da güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Özen ise, bu mirasın binlerce yıldır hala birbirini kardeş gibi görmesini sağlayan en önemli unsur olduğunu söyledi.

Bu birlikteliğin sürmesi gerektiğini aktaran Özen, "Bizler tarihsel bağlarımızı günümüzde de sürdürme gayreti içerisinde birlik ve beraberliklerle daha sağlam hale gelmesi için Türk dünyası ile sağlam adımlar atmaktayız." dedi.



Protokolün içeriği hakkında da bilgiler veren Özen, sadece kültürel anlamda değil, pek çok konuda, her iki kentin birbirinin ufkunu açacağına inandığını kaydetti.

Kardeş şehir olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kazayak Belediye Başkanı Uzun ise "Görevimin ilk yılında belediyem için böylesine anlamlı kardeş belediye protokolünde olmaktan çok mutluyum. İnanıyorum ki iki belediye arasında güzel işler olacak, güzel projelere hep birlikte imza atacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA