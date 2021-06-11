Sapanca Belediyesi, havaların ısınmasıyla 2021 Yılı asfalt sezonunu açtı

Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Sapanca Belediyesi, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; Seyfi Polat Caddesi, ŞehitAlbay Güner Ekici Caddesi, Güneş Sokak, Boğaziçi Caddesi, Köseoğlu Sokak, Kayadibi Caddesi, Tanta Sokak, Kaynarca Sokak, Defne Sokak, Zambak Sokak, Anason Sokak, Güz Sokak, Ihlamur Sokak, Karaçam Sokak, Sönmez Caddesi, Kadir Efendi Caddesi, Salkım Sokak, Tarcan Sokak, Manolya Sokak'ta alt yapı çalışmalarından sonra sıcak asfalt serimi yapıldı. 13 bin 500 Ton sıcak asfalt serimi yapılırken toplamda ilçe geneli 25 Bin Ton asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlandığı bilgisi verildi.

Mahallelerimizi kış mevsimine hazırlamış oluyoruz

Etap etap çalışmaların hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Özen, "İlçemizin birçok noktasında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmamak için ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde çalışmalarına devam etmekte. Artık ulaşımlar daha güvenli ve rahat olacak. İnşallah havalar da müsaade ettiği müddetçe de ekiplerimizle sahada olacağız. Tüm hemşerilerimize yeni asfaltın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiye kadar 13 bin 500 Ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Program dâhilinde ekiplerimiz ilçe genelinde sorunları en aza indirmek için çalışıyorlar ve mahallelerimizi kış mevsimine hazırlamış oluyoruz. Bizlere destek olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler