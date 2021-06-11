Sapanca Belediyesi, havaların ısınmasıyla 2021 Yılı asfalt sezonunu açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sapanca Belediyesi, havaların ısınmasıyla 2021 Yılı asfalt sezonunu açtı

Sapanca Belediyesi, havaların ısınmasıyla 2021 Yılı asfalt sezonunu açtı
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Sapanca Belediyesi, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda; Seyfi Polat Caddesi, ŞehitAlbay Güner Ekici Caddesi, Güneş Sokak, Boğaziçi Caddesi, Köseoğlu Sokak, Kayadibi Caddesi, Tanta Sokak, Kaynarca Sokak, Defne Sokak, Zambak Sokak, Anason Sokak, Güz Sokak, Ihlamur Sokak, Karaçam Sokak, Sönmez Caddesi, Kadir Efendi Caddesi, Salkım Sokak, Tarcan Sokak, Manolya Sokak'ta alt yapı çalışmalarından sonra sıcak asfalt serimi yapıldı. 13 bin 500 Ton sıcak asfalt serimi yapılırken toplamda ilçe geneli 25 Bin Ton asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlandığı bilgisi verildi.

Mahallelerimizi kış mevsimine hazırlamış oluyoruz

Etap etap çalışmaların hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Özen, "İlçemizin birçok noktasında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmamak için ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde çalışmalarına devam etmekte. Artık ulaşımlar daha güvenli ve rahat olacak. İnşallah havalar da müsaade ettiği müddetçe de ekiplerimizle sahada olacağız. Tüm hemşerilerimize yeni asfaltın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiye kadar 13 bin 500 Ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Program dâhilinde ekiplerimiz ilçe genelinde sorunları en aza indirmek için çalışıyorlar ve mahallelerimizi kış mevsimine hazırlamış oluyoruz. Bizlere destek olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Veysel Eroğlu Meral Akşener Memduh Büyükkılıç
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sapanca Belediyesi, havaların ısınmasıyla 2021 Yılı asfalt sezonunu açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:10:40. #1.15#

title