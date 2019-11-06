Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor

06.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:21

Sapanca Belediyesi'nin başlatmış olduğu "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.



Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in projesi olan yeni doğmuş bebeklere yönelik ziyaretler ilçe genelinde devam ediyor. Sapanca'da ikamet eden ailelerin sevincine "Hoşgeldin Bebek" projesiyle ile ortak olan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yeni doğan Sapanca'lı bebeklerin kalplerine hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren dokunuyor. Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü' ne bağlı personel tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde yeni bebek sahibi olan vatandaşlara Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in, tebrik mektubu ile bebeklerin ihtiyaçları için hazırlanan bebek çantaları hediye ediliyor.



Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Özen, "İlçemizde hayata gözlerini açan 79 bebeğe merhaba dedik ve demeye de devam edeceğiz. Projelerimizin hayata geçirilmesinde sosyal sorumluluk anlamındaki projeler birincil hedefimiz. Yavrularımız ile birlikte ailelerimiz ile tanışarak onların yanında olmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin zor zamanlarında ve mutluluklarında yanlarında olmaya çaba gösteriyoruz" diye konuştu.



Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında ziyaretlerinden dolayı memnun kaldıklarını dile getiren aileler, katkıları ile bu projeyi hayata geçirdiği için Başkan Özen'e ve Sapanca Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA