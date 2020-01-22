: Şanzıman nasıl yazılır? TDK'ya göre Şanzıman mı, şanzuman mı?

22.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:24

Şanzıman kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Şanzuman nasıl yazılır? Şanzıman mı, şanzuman mı? TDK'ya göre şanzıman bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞANZIMAN NASIL YAZILIR? ŞANZUMAN MI, ŞANZIMAN MI?

Şanzuman: Yanlış

Şanzıman: Doğru

Cümle içinde kullanımı:

"Arabanın şanzımanından değişik sesler geliyordu."

ŞANZIMAN NE DEMEK?

Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu.

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