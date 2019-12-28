Şantiyeye gelen tilkileri elleriyle besliyor
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Şantiyeye gelen tilkileri elleriyle besliyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen anne ve iki yavru tilkiyi kendi elleriyle besliyor.

28.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:19
Şantiyeye gelen tilkileri elleriyle besliyor

Afyonkarahisar'ın ilçesindeki bir şantiyede çalışan , düzenli olarak şantiyeye gelen ve iki yavru tilkiyi kendi elleriyle besliyor.


Daha çok kurnazlıklarıyla zihinlerde yer edinen tilkiler, vahşi hayvanlar olarak bilinse de zaman zaman insanlarla iletişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Türkiye'de hemen her yerde görülen tilkiler, özellikle ormanlık alanlarda yaşıyor. Her ortama ayak uydurabilen bu hayvanlar, şehre yakın alanlarda bulunarak beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor.


Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde de anne ve iki tane yavrusuyla, yaşam alanına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttu. Başören köyünde bulunan bir şantiyeye her gün geken bir tilki ile iki yavrusunu besleyen Mehmet Poyraz, hayvanlara olan sevgisiyle takdir topluyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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