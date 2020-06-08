Santa Monica'da Hayat Normale Dönmeye Çalışıyor Amerika geneline yayılan protestoların yoğun noktalarından biri olan Los Angeles'taki Santa Monica'da hemen hemen her mağazada hasar var. Mağazalar bir yandan olası yeni olaylara karşı önlem alırken bir yandan da yağmalar sebebi ile oluşan hasarlarını onarmaya çalışıyor.

Amerika geneline yayılan protestoların yoğun noktalarından biri olan Los Angeles'taki Santa Monica'da hemen hemen her mağazada hasar var. Mağazalar bir yandan olası yeni olaylara karşı önlem alırken bir yandan da yağmalar sebebi ile oluşan hasarlarını onarmaya çalışıyor Kaynak: DailyMotion.com