Santa Monica'da Hayat Normale Dönmeye Çalışıyor
Amerika geneline yayılan protestoların yoğun noktalarından biri olan Los Angeles'taki Santa Monica'da hemen hemen her mağazada hasar var. Mağazalar bir yandan olası yeni olaylara karşı önlem alırken bir yandan da yağmalar sebebi ile oluşan hasarlarını onarmaya çalışıyor.
08.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:50
Amerika geneline yayılan protestoların yoğun noktalarından biri olan Los Angeles'taki Santa Monica'da hemen hemen her mağazada hasar var. Mağazalar bir yandan olası yeni olaylara karşı önlem alırken bir yandan da yağmalar sebebi ile oluşan hasarlarını onarmaya çalışıyor
Kaynak: DailyMotion.com