Rapçinin babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini almak için yasal bir süreç başlattı. Bu gelişmeye tepki gösteren Sansar Salvo, sosyal medya üzerinden babasını darp ettiği anları "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" ifadeleriyle paylaştı. Peki, Sansar Salvo babasına neden şiddet uyguladı?

SANSAR SALVO BABASINA NEDEN ŞİDDET UYGULADI?

Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladığı anları kayda alıp sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, Sansar Salvo'nun babasına fiziksel şiddet uyguladığı ve tehditler savurduğu görüldü. Rapçinin, babasına "Eğer o vesayeti alırsan bunları her gün yaşarsın. Yaşlı başlı adamsın seni öldürürüm" dediği duyuldu.

Gün içinde videolar çekip ailesine ve akrabalarına hakaretler eden Salvo, "Ailemin ve akrabalarımın tek derdi, lükslerinden feragat etmeden benim emeklerimle kendi istedikleri yatırımı yapmak. Beni uyuşturucuya alıştıran Selahattin Ergün ve hak yiyen şerefsizlerle ticaret yaptınız. Ailem ve babam namussuzdur. Eski kız arkadaşım Tuğba Demir'in vefatıyla ilgili de çeşitli imalarda bulundular. Günlerdir sinir krizi geçiriyorum" dedi. Babasına vurduğu anları Salvo, "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek, evi dağıttı ve babasından para aldı. Annesine ise sosyal medyada tepki gösteren rapçi, "Hiçbir şekilde ulaşamıyorum, anne cevap ver" diye yazdı.