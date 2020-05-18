Şansa Bak filmi oyuncuları ve konusu! Şansa Bak fragmanı izle
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Şansa Bak filmi oyuncuları ve konusu! Şansa Bak fragmanı izle

Ömer ve Cengiz adındaki iki kardeşin, miras hırsı yüzünden her tarafı çukurlarla doldurdukları köyde barınmaları neredeyse imkansız olmuştur. İstanbul yolunu tutan kardeşlerin, orada da başları beladan kurtulmaz. Şansa Bak filmi konusu nedir?

Şansa Bak filmi oyuncuları ve konusu! Şansa Bak fragmanı izle
18.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:14

Şansa Bak filminin başrollerinde Ceyhun Fersoy ve Hakan Bulut yer alıyor. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini ise Bora Onur üstleniyor. Köyün ardından İstanbul'da dikiş tutturmaya çalışan kardeşlerin hikayesi ekran başındakileri kahkaha tufanına sürükleyecek. İşte ayrıntılar...

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ŞANSA BAK OYUNCULARI

Miras peşinde koşarken yaşadıkları köyden olan iki kardeş, İstanbul'da da gün yüzü göremez. Şansa Bak filminin oyuncuları arasında; Ceyhun Fersoy, Hakan Bulut, Kazım Can Doğan, Büşra Çam, Aysun Tekeli, Aybar Taştekin ve Can Alibeyoğlu bulunuyor.

ŞANSA BAK FİLMİ KONUSU

Ömer ve Cengiz kardeşler, bir süredir miras peşindedir. Bu sevdayla köyde kazmadık köşe, delmedik tepe bırakmayıp sayısız kere karakolluk olurlar. Köyün imamı ve aynı zamanda babaları Kazım, bu duruma daha fazla katlanamaz ve oğullarını köyden gönderir, böylece kardeşler İstanbul'un yolunu tutarlar. İstanbul'da ilk olarak bir dükkan, sonra da bir ev tutarlar. Evin sahibi Nurten'in kızları Serpil ve Gül'e de ilk görüşte aşık olurlar.

Şansa Bak filmi oyuncuları ve konusu! Şansa Bak fragmanı izle

Aşk hayatları beklenmedik şekilde iyi giderken, iş hayatları tam tersi çok kötüdür. Köyden arkadaşları ve İstanbul'da muhasebecilik yapan Cengiz'in, dayıları Mehmet'in üstüne açtığı şirket, çekilen kredileri ödeyemeyecek kadar kötü durumdadır. Diğer yadnan aşık oldukları kızlara talipler gidip-gelmeye başlar. Tam bu noktada fırsat doğar ancak kumar tutkunu Ömer her şeyi berbat eder. İş hayatında olduğu kadar özsel hayatlarında da olaylar sarpa sararken iki kardeş köşeye sıkışır.

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