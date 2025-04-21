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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 20 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 20 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?
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Her hafta binlerce kişinin büyük heyecanla takip ettiği Şans Topu çekilişinde 20 Nisan 2025 Pazar tarihli sonuçlar merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin ardından, şanslı numaralar ve kazananlar araştırılmaya başlandı. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 20 Nisan 2025 Şans Topu sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar ve sorgulama ekranı…

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından, kazandıran numaralar ve talihlilerin kimler olduğu büyük merak konusu oldu. Peki, 20 Nisan 2025 Pazar tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Şans Topu sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar belli oldu mu? İşte, 20 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı linki ve detaylar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçları, her hafta çekilişin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılıyor. 20 Nisan 2025 Pazar tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca Milli Piyango Online platformu ve mobil uygulama üzerinden de kazandıran numaralara ve ikramiye bilgilerine kolayca ulaşmak mümkün. Çekilişi kaçıran vatandaşlar, sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sorgulama ekranı linki aracılığıyla kontrol edebiliyor. Şans Topu sonuçları aynı zamanda haber siteleri ve bazı dijital platformlar üzerinden de anlık olarak yayımlanıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 20 Nisan 2025 Pazar Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

20 NİSAN PAZAR GÜNÜNÜN ŞANSLI NUMARALARI NE?

20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 20.00'de yapıldı. Çekiliş heyecanı, Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ekranlara taşındı.

İşte 20 Nisan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

1 - 15 - 22 - 23 - 32 - 10

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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